Jefferson Farfán en picada por rebaja de sueldo en Rusia: “Que jueguen con todo menos como mi dinero”

El futbolista peruano Jefferson Farfán se fue en picada en contra de su club, Lokomotiv de Moscú (Rusia), por el anuncio en la rebaja de los salarios en un 40 por ciento para poder abaratar costos y sobrevivir mientras el fútbol esté paralizado por el coronavirus.

“Que jueguen con todo menos con mi dinero”, fueron parte de las dichos de la Foquita en el live de Instagram con Roberto Guizasola, ex compañero en Alianza Lima y la selección peruana.

Pero eso no fue todo, porque agregó que “me mandaron un papel en ruso, no entendí nada y lo rompí. Me quisieron cagar”, haciendo alusión a que desconocía esa rebaja de sueldo.

Recordemos que fue el propio capitán de Lokomotiv, el croata Vedran Corluka, quien explicó que todos los futbolistas tomaron la decisión de rebajar sus salarios en beneficios del resto de los funcionarios del club y que esta decisión se mantendrá hasta el 31 de mayo.

Además, cabe mencionar que según informa la prensa peruana, Farfán ronda un salario de USD 1,5 millones al año.