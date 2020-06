Ivan Rakitic se pone firme: "No tengo nada que hablar con Barcelona"

Uno de los jugadores apuntados a salir en el mercado de pases en Barcelona es Ivan Rakitic, quien es seguido por Juventus, entre otros, pero el volante croata está firme y no se quiere mover del equipo de Arturo Vidal.

El ex Sevilla asegura que quiere respetar su contrato con el elenco catalán, debido a que le queda una temporada más, y no se quiere mover de club.

"Hace diez o 15 días hablé con el club y la conclusión es que no tengo nada que hablar porque tengo contrato hasta verano (europeo) de 2021 con el Barcelona y es la entidad en la que quiero estar y jugar", señaló el subcampeón del mundo con Croacia.

El 4 catalán no se quedó ahí, porque luego agregó en diálogo con Tportal que "además, mi mujer y mis hijas están bien en la ciudad. No hay ninguna razón para pensar en otras cosas. Estoy entrenando bien y estoy seguro de que Rakitic estará en el Barcelona más tiempo".

Ivan Rakitic se prepara para el regreso de la Liga - Getty

Por otra lado, el volante señaló que no le gusta haber perdido la titularidad en Barcelona, pero luchará para ser considerado por Quique Setién.

"No es bonito cuando no juegas, sobre todo cuando no entiendes por qué y no te explican los motivos. Pero respeto las decisiones del entrenador. Estoy en deporte de equipo, no individual", cerró.