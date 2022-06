Iván Morales dio su primer paso hacia el extranjero a comienzos de este año pues tras una muy buena temporada con Colo Colo, el interés de Cruz Azul se despertó para luego ser fichado con el equipo de la Liga MX en donde las cosas no se dieron para el futbolista en su primer semestre en la institución.

Fueron un total de 19 partidos en los que el delantero tuvo acción pero su aporte a la ofensiva fue limitado al no marcar goles, aunque logró dar un par de asistencias, pero el chileno se exige y sabe que debe mejorar de cara al Torneo Apertura 2022 en el que recibirá nuevamente el voto de confianza, ahora con nuevo entrenador, Diego Aguirre.

Para el ex del Cacique, la Máquina Cementera pudo haber tenido mejores resultados en el último Clausura 2022. "Yo creo que teníamos opción de seguir avanzando y los resultados no se dieron. Hay que dejarlo atrás y aprender de eso. Yo en verdad me he sentido súper bien y súper cómodo en el club", dijo en entrevista con TUDN.

El Tanque analizó su sequía frente al arco rival y anhela que las cosas mejoren. "Espero este semestre la pelota entre, es lo que se necesita como delantero. Tuve mucha mala suerte, era increíble, que las pelotas que pegaron en el palo no entraran como contra Tigres, no lo podía creer", puntualizó.

En unos días, Cruz Azul choca con Atlas por el Campeón de Campeones, todo en medio de la pretemporada." Esperamos en este semestre hacer las cosas de la mejor manera. Es complicado, son días de entrenamientos afuera, ya la otra semana tenemos una final importante pero también sé que los que estamos trabajamos para sacar ese partido adelante y comenzar el torneo de la mejor manera".