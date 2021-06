Italia vs Austria| Día, horario y canal para ver en vivo a los octavos de final de la Eurocopa

Italia fue en los números el mejor equipo de la fase de grupos, pero ahora empieza el camino difícil en la Eurocopa y para llegar a la final, el camino empieza en octavos ante Austria.

Es que el rendimiento de los adiestrados por Roberto Mancini no pudo ser mejor en primera fase. Tres triunfos, siete goles a favor y ninguno en contra, hablan de un equipo con una gran solidez defensiva, además de muchas herramientas de mitad para adelante, donde Lorenzo Insigne y Ciro Immobile se encuentran en estado de gracia con dos tantos cada uno.

Lo de la Azzurra además no viene solo de este torneo, ya que se encuentran invictos desde el año 2018 y ya suman 30 encuentros sin conocer la derrota. Con el último triunfo ante Gales, llegaron a 11 victorias consecutivas, en las cuales además tampoco ha recibido goles. Realmente increíble.

Austria por su parte logró meterse entre los 16 mejores de la Eurocopa por primera vez en su historia, después de superar un duro grupo con Países Bajos, Ucrania y Macedonia del Norte. Con una derrota ante la Naranja Mecánica y dos triunfos, se quedó con el segundo lugar del Grupo C. Saben que ante los Italianos no son los favoritos, pero el fútbol está lleno de episodios en que el cartel no entra a la cancha. El partido se disputará en el Estadio Wembley de Londres.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Italia vs Austria?



Italia vs Austria será este sábado 26 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Dónde ver EN VIVO y por TV a Italia vs Austria?



El partido será transmitido por TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports HD y DirecTV Sports. Conoce la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)



TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)



TNT Sports 3 (Ex CDF Básico)

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)



DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Italia vs Austria?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports y DirecTV GO.