Indignación con Isco en el Real Madrid: se demoró casi un minuto y medio en empezar a calentar por arreglarse el pelo

En España, especialmente entre los hinchas del Real Madrid, hay polémica e indignación con Isco. Este pasado martes los merengues derrotaron por 2-0 al Getafe y con el marcador sentenciado, Zinedine Zidane consideró que era el momento para enviar al mediocampista al terreno de juego.

Tras la orden, Isco se tomó un minuto y 20 segundos con total relajo para acomodarse la larga cabellera. Mientras, el preparador físico Gregory Dupont esperaba con gestos de incomodidad y en algún segundo estuvo a punto de perder la paciencia. Hasta que la cola del volante estuvo finalizada.

“Las cámaras de El Golazo de Gol, captaron el momento en el que Isco saltó a calentar sobre el césped de Valdebebas antes de entrar en juego. En ese momento, el jugador malagueño hizo esperar al preparador físico más de un minuto mientras se colocaba el pelo”, sostuvo Marca en Madrid.

En la verdera del frente, en Barcelona, Mundo Deportivo consignó que “mientras Dupont le esperaba para comenzar ese calentamiento, Isco tardó un minuto y 20 segundos en ponerse a punto. Pero no para ponerse las botas o algo similar, si no para mojarse el cabello y hacerse una coleta. Todo eso, sin prisas y con Dupont esperándole. Una muestra de apatía que no ha hecho gracia en el madridismo que le ha criticado por esa actitud”.

Por su parte, mismo Gol fue aún más tajante: “Isco sigue naufragando. Ayer fue otra demostración que está más fuera de dentro del Real Madrid”.

Finalmente Isco realizó su trabajo precompetitivo para ingresar al terreno de juego en los 75’ en reemplazo de Asensio. Las críticas llueven para el jugador del Real Madrid.