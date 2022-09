Uruguay vs Irán | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el amistoso internacional

La selección de Uruguay aprovecha esta fecha FIFA de septiembre para probar figuras y preparar su participación en el próximo Mundial de Qatar 2022. Con eso en mente, los Charrúas están en Austria para medir fuerzas ante el compilado nacional de Irán en el NV Arena.

La Celeste se ganó un lugar en la Copa del Mundo al quedar tercero en la clasificación de las Eliminatorias, promediando ocho triunfos, cuatro empates y seis tropiezos. En su último amistoso se impuso a Panamá por 5 a 0 con un doblete de Cavani.

Irán, en tanto, también tiene un cupo en la cita planetaria y viene de caer ante Nigeria por 2 a 0 en su amistoso previo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Uruguay vs Irán el amistoso?

Uruguay vs Irána juegan este viernes 23 de septiembre a las 13:00 horas de Chile en el NV Arena, en Austria.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Uruguay vs Irán por el amistoso?

El partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports en los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Uruguay vs Irán por el amistoso?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.