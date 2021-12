El delantero belga dialogó con Sky Sports donde asegura no estar contento con el presente que vive en Chelsea debido a la decisión técnica de Thomas Tuchel. Dónde además le pidió disculpas a los aficionados del Inter por su abrupta salida y no descarta regresar.

Romelu Lukaku asegura no estar feliz en su segunda etapa en Chelsea y le gustaría volver a Inter de Milán: "No estoy contento con la situación"

Romelu Lukaku a mediados de temporada dejó inesperadamente la camiseta del Inter de Milán para regresar al Chelsea. En un fichaje bombástico en la Premier League, no solo por la sorpresiva salida, sino que también por la alta cifra de dinero. Sin embargo el artillero al parecer no está a agusto en el equipo.

El delantero belga era pieza fundamental en el esquema de Antonio Conte en el conjunto Nerazzurro que terminó consagrando la temporada 2020 con el título de la Serie A. Pero ahora en su segunda etapa con los Blues se ha vuelto un jugador de rotación.

Es por eso que a través de una entrevista con Sky Sports, Lukaku hizo saber su incomodidad con su presente en el cuadro de Londres. "Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal", lanzó en primera instancia.

"Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional", complementó el internacional con la selección de Bélgica.

Pero eso no fue todo, ya que el portentoso atacante se disculpó con los aficionados del Inter por su abrupta salida y reveló que tiene todas las intenciones de retornar al club. "No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí", aseguró.

"Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel", sentenció Lukaku que en la presente temporada solo ha disputado 18 partidos y lleva siete goles. Una realidad totalmente distinta a la que sembró con el conjunto de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal.