Crean perfil falso de Neymar en Tinder y el brasileño se entera: "Quien lo esté usando se debe estar divirtiendo"

Neymar es uno de los jugadores más presentes en las redes sociales. El astro brasileño sube frecuentemente contenido a su Instagram y Twitter, sumando una gran cantidad de seguidores en cada una de las plataformas.

Sin embargo, esto muchas veces le ha jugado en contra, puesto que más de algún problema ha tenido por sus publicaciones. Ahora, Ney se ha visto involucrado en una insólita situación relacionada con Tinder, la famosa aplicación que permite buscar y concretar citas.

Un usuario de la plataforma creó un perfil falso y se hizo pasar por el delantero del PSG con el fin de conseguir una cita. Además, el encargado de suplantar la identidad del brasileño también se molestó en conseguir la verificación para que pareciera que era él el que usaba la cuenta.

No obstante, el propio Neymar ha salido rápidamente al paso en su cuenta oficial de Twitter, y se lo tomó con bastante humor. "Espero que quien esté usando el Tinder con mi nombre... me esté representando bien eh", comentaba el brasileño, dejando claro que no era el usuario de la cuenta.

Publicación de Neymar desmintiendo su cuenta de Tinder

