Lautaro Martínez le cierra la puerta al Barcelona: "Para mí es solo el pasado, me quedaré en el Inter"

Desde hace casi un año, en Barcelona se ha levantado el rumor de la posible llegada de Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán asomaba como el reemplazante de Luis Suárez cuando este partiera, pero finalmente las cosas quedaron en nada.

El artillero charrúa se fue al Atlético de Madrid y Ronald Koeman se quedó con lo que tenía para enfrentar el torneo, mientras que el argentino hizo lo propio junto a los neroazzurri. Una decisión que le trajo frutos y que lo tiene hoy como líder de la Serie A.

Este sábado La Gazzetta dello Sport publicó una entrevista con Martínez, en la que confirmó su decisión sobre una posible salida de Italia. El delantero confirmó que no se moverá del Inter, dándole un portazo a cualquier interés de los culé.

Lautaro Martínez confirmó que no se moverá del Inter de Milán. Foto: Getty Images

"No me voy del Inter en verano. Prorrogaré el contrato pronto y mi plan es quedarme mucho tiempo aquí. Sí, el Barcelona me quería hace un año... y así era mi manera. Pero le dije a Antonio Conte: ‘No te preocupes, estoy centrado en los planes del Inter’. Y ahora el Barça para mí es solo el pasado, me quedaré en el Inter", explicó el Toro.

Lautaro también reveló que las negociaciones con Barcelona existieron en algún momento, pero las cosas no salieron bien. "Estábamos trabajando en eso, ése era el camino, no puedo decirte lo cerca que estuve de ese club".

Su amigo Lukaku y el liderato de la Serie A

Martínez no solo confirmó que se quedará en el Inter sino también contó detalles de su gran momento. Y es que el argentino es uno de los jugadores más importantes para que el cuadro lombardo sea líder del fútbol italiano. Una misión que ha liderado junto a Romelu Lukaku, su amigo y algo más.

El Toro confesó que se entiende de maravillas con el belga debido a que han tenido experiencias muy parecidas a lo largo de los años. "Los dos tuvimos una infancia muy similar y difícil. Siempre hemos sabido que para llegar allí tendríamos que hacer más cosas y mejor que otros. Y esto lo traemos al campo".

Finalmente el trasandino aseguró que no se siente favorito para levantar el scudetto. "No es una palabra que me guste. Eso sí, este primer lugar da sensaciones positivas. Es lindo que pase porque no es casualidad, sino fruto de lo que hacemos con nuestro entrenador. Como él dice, trabajamos para dejar al Inter en la mejor posición posible".