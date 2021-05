¡No es momento del hijo pródigo! Cristiano le cierra la puerta a Sporting de Lisboa

Sporting de Lisboa logró el título de Portugal después de 19 años, desatando una locura de su hinchada en ese país. Esto porque en medio de la euforia del campeonato obtenido, se llegó a hablar de que Cristiano Ronaldo sería uno de sus fichajes estrellas para la próxima temporada, donde deberán jugar la Champions League.

Quien entusiasmó a los fanáticos fue la madre de la estrella mundial, Dolores Aveiro, quien en la fiesta de celebración se despachó la promesa pública que dejó a todos ilusionados. “Me voy a Italia para hablar con él. El año que viene jugará en el Alvalade (el estadio de Sporting), lo convenceré", fueron las palabras que dejaron la escoba en el mundo de los Leones.

Sin embargo, no duró mucho esa esperanza. Esto porque el amigo y representante de CR7, Jorge Mendes, conversó con el medio Record para que la fantasía no siguiera escalando. "De momento, sus planes de carrera no pasan por Portugal”, confesó el agente.

“Cristiano Ronaldo está orgulloso del título ganado por el Sporting. De hecho, lo ha demostrado públicamente”, añadió el representante, dejando en claro que el corazón del crack sigue latiendo por los albiverdes, aunque su intención es continuar en un equipo de primera línea.

Cristiano Ronaldo salió de Sporting de Lisboa, donde jugó en la temporada 2002-2003. Foto: Archivo.

Cristiano cumplió este años 36 años, por lo que está en la recta final de su carrera. No es segura su continuidad en la Juventus para la próxima temporada, pues depende de si logra clasificar a la Champions League.

Para eso, mañana la Vecchia Signora enfrentará al Inter desde las 15.15 horas en Turín, con la obligación de conseguir un triunfo que lo instale en el torneo de clubes más importante de Europa.