Antonio Conte explota porque el Inter no gana: “Por enésima vez fallamos muchísimo”

Inter de Milan no logra enrielar triunfos en la Serie A. Y pese a que logró un empate milagroso tras ir abajo 0-2 ante el Parma, Antonio Conte se molestó y así lo dejó claro tras el partido.

“Por enésima vez fallamos muchísimo, con todas las ocasiones que creamos debemos marcar más goles. Como esta no es la primera vez que pasa, es correcto analizarnos, aumentar la determinación, porque de no ser así luego lo pagamos”, manifestó el jefe de Alexis Sánchez, ausente de este cotejo por lesión, y Arturo Vidal, quien entró a los 58’ por Eriksen.

“Fue un juego doloroso para el resultado, pero no fue la primera vez este año que dominamos y luego corremos el riesgo de perder. El fútbol es esto: si no marcas goles, te castigan. Por enésima vez cometemos muchos errores, con todas las oportunidades que creamos tuvimos para lograr más. Hemos sido inexactos y no es la primera vez, tenemos que mejorar”, abundó el estratega.

Asimismo, manifestó que “ha habido una falta de aplicación de parte de todos: muchos de mis jugadores están involucrados en la fase ofensiva pero hemos sido poco efectivos y no determinados”.

Finalmente, Conte recalcó que “si no marcas, no ganas. Muchas veces nuestros rivales ni siquiera rematan hacia nuestra portería, pero si pasa, tienen mucha pegada. Partidos como estos hay que ganarlos”.

Inter de Milan ahora afrontará un desafío de marca mayor: ante el Real Madrid de visita por la Champions League el próximo martes desde las 17:00 horas.