Árbitro español relata intento de soborno en Ucrania: mujeres, 30 mil dólares y un abrigo

El ex árbitro español Antonio López Nieto reveló detalles de un intento de soborno que vivió al viajar a Ucrania a dirigir un partido de Champions League, entre el local Dynamo de Kiev y el Panathinaikos de Grecia.

En el programa "Los Otros" de Movistar, el réferi detalló la experiencia que le tocó vivir en el año 1995. "Oye, vamos a ir a la ciudad a que veas unos regalos, es bueno que te des una sauna", fue la gentil invitación de los dirigentes ucranianos según su relato. "Yo dije no, mira, antes de un partido no quiero, no es bueno para la musculación. Aunque el sauna que me ofrecían era otro", aclaró.

Contó también que cuando estaba en el hotel "me estoy duchando, golpean y me dejan un paquete con un abrigo de visón". Ya tenía claro las intenciones de los ucranianos.

Luego salió a cenar, en un viaje donde la comida era lo menos importante. "Íbamos en dos Mercedes por el bosque, nos llevaron a una especie de villa donde señalaba sonriendo que era la sede del Dynamo de Kiev. No había ni un banderín. Y de pronto unas chicas ahí corriendo en situación muy provocativa".

La nota con el intento de soborno que muestra Antonio López Nieto. Foto: Movistar.

Estando ahí, le tocó vivir el momento más desagradable de todos al relacionarse con la directiva. "Uno que estaba en una sala quería hablar conmigo, me da un papel que dice Antonio, victoria Dinamo, 30.000 dólares, en español. Le dije nos vamos y ellos se alteraron", sostuvo.

El partido se jugó de manera normal y el juez decidió hacer caso omiso a todos esos incentivos, por lo que no hizo la denuncia correspondiente a la UEFA.