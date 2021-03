Atento Marcelo Bielsa: Ousmane Dembélé es fanático del Leeds United y ve todos sus partidos

Ousmane Dembélé vive sus mejores momentos en el Barcelona después de muchos meses de sufrimiento por las lesiones y eso se refleja en la cancha. En el último encuentro previo al parón de selecciones, el delantero francés fue titular ante la Real Sociedad y marcó un golazo tras un carrerón individual.

Pero el Mosquito no está enfocado solamente en el Barça. El francés tiene una pasión oculta por el Leeds United de Marcelo Bielsa y no se pierde ningún partido de los Whites en Premier League. Así lo contó el goleador Patrick Bamford.

En una entrevista del propio club, el delantero relató la situación de cuando el francés Illan Meslier le pidió la camiseta, y le dijo que era para Dembélé. Fue tras el partido de los de Bielsa ante el Fulham en Craven Cottage, partido que el Leeds acabó ganando por 1-2, con su equipación visitante.

"Después del partido, me dijo: 'Necesito tu camiseta, por favor'. Le dije: 'Sí, no hay problema, ¿para quién es?'. Él respondió: 'Dembélé'. Pregunté si era el de Barcelona. Dije: '¿Qué, quiere mi camiseta?' Y él dijo: 'Sí, la tuya y la de Kalvin (Phillips), porque es un gran hincha del Leeds, ve todos los partidos'. Le dije: '¿Es en serio? Vale, pero quiero que me dé el la suya'. Y así, el otro día en FaceTime, a medianoche, me llama y me muestra la camiseta del Barça con el mensaje: 'A mi hermano Bamford', Dembélé", explicaba Bamford.

