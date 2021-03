Ibai Llanos deja ver que su amigo Kun Agüero llegará a Barcelona la próxima temporada

Ibai Llanos es uno de los nombres propios del año 2020 y en 2021 no ha pasado desapercibido por su enorme impacto en el mundo del streaming, el cual ha ligado con el fútbol y uno de los amigos que ha hecho en el deporte es Sergio Agüero, a quien se le avecina un mercado de fichajes movido a final de temporada.

Cuando termine esta campaña, el Kun terminará su contrato con el Manchester City y el streamer vasco tiene claro dónde puede ser su futuro. "Tras las elecciones, yo veo que el Barcelona puede fichar a un bombazo argentino", dijo en una transmisión junto al periodista Jordi Évole, quien lo entrevistó para su programa.

"¿A Lautaro?", le consultó el reportero y en ese momento Ibai afirmó de quién se trataba. "No, no, uno más grande. El Kun Agüero. No lo he hablado con él, pero... acaba contrato a final de temporada y me cuadraría que fichara por el Barça", señaló.

yo en el directo: chavales quiero probar dulces de argentina, tenéis que enviarme alguno a casa



el kun en el chat: pic.twitter.com/9oCCbWCQrx — Ibai (@IbaiLlanos) March 6, 2021

Los acercamientos de Ibai Llanos con Agüero durante estos tiempos de pandemia fueron muchos pues hicieron varias transmisiones en conjunto, compartiendo videojuegos como Among Us en diferentes oportunidades.

Recientemente, el español entrevistó al delantero argentino en su nuevo programa a través de Twitch, Charlando Tranquilamente, en el que también recibió otra importante figura del fútbol como Gerard Piqué.