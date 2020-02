Horario y dónde ver en vivo y en directo Manchester City v/s West Ham United por la fecha 26 de la Premier League

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, este miércoles 19 de febrero se juega el duelo pendiente por la fecha 26 de la Premier League entre el Manchester United y el West Ham United, en el Etihad Stadium.

El duelo que estaba programado originalmente para el 9 de febrero pasado, fue aplazado por las fuertes ráfagas de viento y lluvia ocasionadas por la tormenta Ciara, que no solo azotaba a ese rincón de Inglaterra, también tuvo paso por Holanda y Bélgica.

Para el duelo de este miércoles, el Manchester City llega luego de caer ante el Tottenham, mientras que el West Ham igualó a tres goles con el Brighton.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester City vs West Ham United por la fecha 26 de la Premier League?

Manchester City recibe en el Etihad Stadium al West Ham United por la fecha 26, pendiente, de la Premier League este miércoles 19 de febrero a las 16:30 hrs.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo y en directo Manchester City vs West Ham United por la Premier League?

En Chile, el duelo entre Manchester City con el West Ham United por la fecha 26 de la Premier League será transmisión en vivo y en directo de ESPN, en los siguientes canales de acuerdo a tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Anunciamos que nuestro partido de la Premier League ante el Manchester City ha sido reprogramado para el miércoles 19 de febrero, comenzando a las 7:30 p.m. hora de UK en el Estadio Etihad de Manchester. #AlServiciodelaComunidad ⚒️⚒️⚒️ pic.twitter.com/j03rwW7xI6 — West Ham Español (@WestHamEspanol) February 11, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y en directo por streaming Manchester City vs West Ham United por la Premier League?

Si quieres ver en streaming online en vivo y en directo el duelo entre Manchester City vs West Ham United por la fecha 26 de la Premier League, tienes disponible ESPN Play.