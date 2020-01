Horario y dónde ver en vivo y en directo AS Roma vs Lazio por la jornada 21 de la liga italiana

El futbol italiano tendrá uno de sus duelos más especiales esta fecha cuando la Roma enfrente a Lazio en el clásico de la ciudad.

Los que harán de local son 4° con 38 unidades y pelean palmo a palmo la clasificación a Champions League para la siguente temporada. En su último duelo por el Calcio vencieron al Genoa por 3-1, pero vienen de caer en Copa Italia Con Juventus.

El gran favorito para el Derbi de la Capital es Lazio, que ha tenido una gran temporada, coronándola con la obteción de la Supercopa de Italia sobre la Juve. En la liga son 3° con 45 unidades y pueden meterse de lleno en la pelea por el título si ganan este partido.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AS Roma vs Lazio por la jornada 21 de la liga italiana?

AS Roma vs Lazio por la jornada 21 de la liga italiana jugarán este domingo 26 de enero a las 14:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite AS Roma vs Lazio por la jornada 21 de la liga italiana?

AS Roma vs Lazio por la jornada 21 de la liga italiana será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

�� Quando è venerdì e il weekend del derby è dietro l’angolo...#FridayFeeling �� pic.twitter.com/YKuxaaryym — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 24, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming AS Roma vs Lazio por la jornada 21 de la liga italiana?

Si buscas un link para ver en vivo y online AS Roma vs Lazio por la jornada 21 de la liga italiana, podrás hacerlo en ESPN Play.