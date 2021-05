Boca Juniors vs The Strongest | Día, horario, cómo y en qué canal ver en vivo a los Xeneizes en la Copa Libertadores por Fox Sports

El grupo C de la Copa Libertadores es un de esos que se luchará hasta el último minutos. Boca Juniors todavía no se asegura una lugar en los octavos de final y recibe a The Strongest, equipo que también tiene opciones de avanzar tras ganarle al Santos.

Dado que no hay nada seguro, está dentro de las posibilidades que Boca Juniors no clasifique a la próxima ronda. Los Xeneizes no ganan hace tres fechas, derrota contra Barcelona SC, mismo resultado frente a Santos y luego un empate sin goles contra Barcelona en La Bombonera.

La visita de The Strongest es crucial para ambos equipos. En este momento Boca Juniors se instala en el segundo puesto del grupo con un punto más que Santos y que los bolivianos, por lo que los tres equipos se jugarán su último cartucho en está última fecha.

Los finalistas de la Copa Libertadores anterior también corren el riesgo de no avanzar a octavos. Visitan a un clasificado Barcelona en Ecuador en lo que será un partidazo, de no ganar, Boca tendría el camino libre para asegurar ese segundo puesto. Siempre y cuando derroten a un equipo boliviano que va por la hazaña en La Bombonera.

Día y hora: ¿cuándo juega Boca Juniors vs The Strongest por Copa Libertadores?

Boca Juniors vs The Strongest será este miércoles 26 de mayo a las 20:00 horas.

El empate 0-0 frente a Barcelona clasificó a los ecuatorianos, pero dejó en vilo a los Xeneizes. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver EN VIVO y por TV Boca Juniors vs The Strongest?

El partido será transmitido por Fox Sports 1. Revisa la señal según tu cableoperador:



Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿dónde ver el partido EN VIVO y por STREAMING?

Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales puedes hacerlo en Zapping, Fox Play y Facebook Watch.