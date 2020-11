Borussia Dortmund vs Hertha Berlín | Ver EN VIVO a Haaland y compañía por la 8° fecha de la Bundesliga

Una lucha brutal tendrá Borussia Dortmund esta temporada en la Bundesliga, y es que el objetivo es uno solo y amargarle el año a un Bayern Múnich que se ha cansado de ganar títulos consecutivos en el futbol alemán. Es por ello que este fin de semana tendrán un importante encuentro cuando visiten al Hertha de Berlín.

Tras caer en un partidazo en el Der Klassiker con los Bávaros, el Dortmund quedó abajo por 3 puntos del sólido puntero y tienen un desafío no menor en no darles respiro y alcanzarlos en el liderato. Con 15 unidades y dos derrotas en la temporada, los Black and Yellow necesitan la victoria para no quedarse al margen tempranamente en Alemania.

Partido en el que sin duda será protagonista Erling Haaland. El delantero noruego y que es la gran figura de la visita espera seguir encantando con sus goles y ser ese plus extra para el Borussia. El joven ariete es uno de las figuras seguidas por los grandes en Europa y cada partido es un componente más para agrandar la figura del centrodelantero.

El local será el Hertha, cuadro que está 12° en la tabla de la Bundesliga con 7 puntos y busca no correr peligro con el descenso. En la capital alemana se vivirá un entretenido partido donde el Dortmund es el favorito.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Hertha Berlin vs Borussia Dortmund por la 8° fecha de la Bundesliga?



Hertha Berlin vs Borussia Dortmund juegan este sábado 21 de noviembre a las 16:30 hrs de Chile.

Erling Haaland va por otra víctima en la bundesliga de visita. (Foto: Getty)



¿En qué canal o dónde ver en vivo por streaming online Hertha Berlin vs Borussia Dortmund?



Hertha Berlin vs Borussia Dortmund hasta el momento no será transmitido por televisión, sin embargo, si buscas un link para ver en vivo el partido, podrás hacerlo en OneFootball App, para Android e iOS.