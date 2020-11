Héctor Cúper: El finalista de Champions League que es candidato para la banca de la U

Luego de que Hernán Caputto dejara la banca de Universidad de Chile, al parecer el plan A del cuadro universitario era el uruguayo Martín Lasarte, sin embargo, el campeón con los azules en 2014 habría desistido de agarrar la banca de la U.

Pese a que no hay una causa conocida u oficial, ha trascendido que Machete no estaría cómodo con las condiciones del contrato y que es un riesgo asumir un plante que él no formó.

Luego de la negativa del DT charrúa, una danza de nombres se ha dejado caer, siendo José Luis Sierra el favorito, aunque hay un tapado que podría amargar el proyecto del Coto: Héctor Cúper.

El argentino de 67 años tuvo una meteórica carrera desde que comenzó a entrenar en 1993. Luego de una gran campaña en Lanús partió a España a dirigir al Mallorca, donde realizó el mejor torneo en la historia de ese equipo clasificándolo para la Champions League.

Por su gran campaña en sus dos primeros años en la Liga, el Valencia lo contrató y al mando de los de Mestalla llegó dos veces en forma consecutiva a la final de la Champions, donde perdió con el Real Madrid y el Bayern Munich.

Luego de esa grandiosa experiencia, Cúper fue a Italia donde dirigió al Inter de Milán para luego deambular por varios equipos y selecciones. Su último trabajo fue estar al mando de la Selección de fútbol de Uzbekistán entre 2018-2019.

El argentino es un candidato interesante para la U, al menos por currículum no se queda.