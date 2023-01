Erling Haaland, de 21 años, casi siempre se puede ver en la cancha con sus pelos rubios atados en una cola de caballo, pero esta vez se lo soltó para la portada de la revista GQ.

En una de las fotos posa mirando hacia la cámara con un suéter de Givenchy de unos 700 euros y blazer gris de 2 mil euros. En la otra aparece con una chaqueta abierta de 3,800 euros y un suéter de 350.

En la nota, el jugador del Manchester City aborda la meditación como una de las claves de su vida diaria: "Creo que es algo realmente bueno, relajarse, tratar de no pensar demasiado. Porque el estrés no es bueno para nadie. Odio estar estresado y trato de no estar estresado".

"Pero el concepto de la meditación es tratar de dejar de lado este tipo de pensamientos. Es realmente individual, pero para mí ha funcionado muy bien", añade.

El noruego también recordó sus comienzos en el fútbol y reconoció que cuando era adolescente apenas sabía cómo cabecear el balón, pese a su gran altura.

Cuando estaba en el Molde, el ex DT del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, lo ayudó: "Lo primero que me dijo Solskjaer fue 'no tienes idea de cómo cabecear un balón'. Tenemos que trabajar en eso".

"Esto es lo que hicimos durante dos años, todo el período en Molde. Y fue algo bueno porque ahora estoy marcando goles con la cabeza, gracias a ellos", explicó.

Aunque dice que no ha cambiado mucho su estilo de juego: "Todavía trato de hacer exactamente las mismas cosas que hice cuando tenía 13 años en mi ciudad natal, sigo haciendo exactamente las mismas carreras. Vea videos de mí cuando tenía 13 años y verá exactamente lo mismo".

Aunque evoluciona cada día: "Trato de ser un poco más inteligente, un poco más agudo, por delante de las personas contra las que juego. Trato de estar un poco más excitado en mi cabeza. Piensan que voy aquí, y voy allá y anoto. Cosas como esta, es algo en lo que siempre estoy pensando".

En cuanto a la presión sobre los futbolistas, comentó: "Me gusta estar bajo presión, me gusta que me desafíen. Creo que naces con eso, mucho en tu cabeza. Estar concentrado para estar listo, para estar relajado en tu cabeza. Creo que esa es una de las cosas más importantes como futbolista".

"No estoy sentado en las redes sociales leyendo sobre mí. No puedes controlar lo que la gente dice, piensa y escribe sobre ti. Así que no hay nada que pueda hacer al respecto. No me importa", finalizó.