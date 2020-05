Guillermo Maripán se ilusiona con la Premier League: “Me gusta su competitividad y me ayudaría mucho en mi desarrollo”

Guillermo Maripán, defensor de AS Mónaco, no ocultó su alegría por su buen presente en la liga francesa, pues llegó a mediados del año pasado por una transacción económica por 18 millones de euros, cifra que lo convirtió en el zaguero más caro en la historia del fútbol chileno y que también lo tiene en la órbita de clubes de la Premier League.

En conversación con el diario El Mercurio se refirió a las opciones de fichar por West Ham o Tottenham y mencionó que “me lo tomo bien. Siempre es bueno que los clubes pongan sus ojos en uno, quiere decir que voy por el camino correcto y que estoy haciendo bien el trabajo”.

“Las posibilidades siempre están y si se presenta alguna, tengo que tomar la mejor decisión para seguir evolucionando como profesional (…) siempre me ha seducido la Premier: me gusta su competitividad y pienso que es una liga que me ayudaría mucho en mi desarrollo”, agregó.

Al ser consultado sobre ser el defensor chileno más caro en la historia, expresó que “es un orgullo y también una responsabilidad más (…) Suena bonito, pero hay que demostrar por qué un club paga ese precio por uno. Me lo tomo con calma”.

Finalmente, sobre su participación en la selección chilena afirmó que “me siento parte del recambio y es una gran responsabilidad por todo lo que hizo y nos enseñó la 'generación dorada'. Estoy feliz de compartir con ella y aprender, son grandes jugadores y personas”.

Guillermo Maripán defendiendo los colores de la selección chilena ante Colombia. El defensor está viviendo un buen presente en Francia y su nombre está siendo sondeado por clubes de la Premier League. (FOTO: @gmaripan)

“Hemos tenido momentos buenos y malos, como todo en la vida. El profesor está haciendo un trabajo difícil que es el cambio generacional. Para mí, personalmente ha sido un ciclo intenso pero positivo y tengo claro que tenemos que seguir mejorando”, sentenció refiriéndose al trabajo del colombiano Reinaldo Rueda, actual DT de la Roja.