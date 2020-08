Gonzalo Higuaín niega ser "traidor" y aconseja a Messi: "Los defensas de la Premier League te muelen a patadas"

Gonzalo Higuaín concedió una extensa entrevista al programa 90 Minutos de Fox Sports y uno de los temas que abordó fue el futuro de Lionel Messi. El 10 de Argentina sufre la crisis del Barcelona y no son pocos los rumores que apuntan que La Pulga dejará de vestir la camiseta azulgrana. ¿El interés de clubes ingleses?

“Yo sufrí mucho en la liga inglesa. No logré adaptarme en seis meses. No tiene nada que ver con La Liga española. Los defensas te cagan a patadas y no te pitan como en España. Pegan de lo lindo y son armarios”, dijo el Pipa.

Higuaín agregó que “no sé cómo podría impactarle a Leo, pero siendo un jugador de otro nivel no creo que lo sufra, pero es una liga muy complicada. No sé qué puede estar pensando Messi. Ojalá que decida lo que él sienta que le va a hacer feliz, digan lo que digan. Eso es lo más importante en una decisión. Elegir lo que uno lo va a hacer feliz, no lo que al otro le va a hacer feliz”.

En lo personal se refirió a las frecuentes críticas de la fanaticada del Napoli, que aún no le perdona su fichaje por la Juventus a mediados de 2016 desde los azzurri.

“¿Cuántos jugadores han pasado de equipo a otro, de River a Boca, de Inter al Milan? ¿Traidor yo? A Ronaldo, a Pirlo, todos ellos cambiaron y nadie les dijo traidor. Ya está. Son decisiones que uno toma. Metí 36 goles con ellos pero vino la Juventus… ¿Quieren que le diga no a un grande de Europa? Me quise ir para poder ganar la Champions y no la gané por poco. La elección fue justa”, expuso.

Añade que “no está en los planes volver al Napoli. Ellos sintieron como que me fui al equipo más ganador. Uno tiene que elegir lo que piensa que le va a hacer feliz y le va a hacer crecer en su carrera, más allá del qué dirán. Y yo la tomé, le pese a quien le pese. Y no me arrepiento”.

Por último sentencia que “no pido que no me critiquen. No soy perfecto, me pueden criticar y decir que no estoy para la selección o para seguir en Europa, pero de ahí a decir que soy un fracasado o que estoy gordo es no tener fundamentos para criticar a un jugador y le tienes que criticar desde otro punto de vista. Futbolísticamente no me pueden criticar haciendo la carrera que hice y lo que logré en la selección”.

Pipita Higuaín contra Chile en 2017.