Gonzalo Collao y su presente en el Extremadura: "Aunque sea en Segunda, es una muy buena categoría"

Gonzalo Collao no siguió su carrera profesional en Universidad de Chile, club que lo formó, si no que tomó la opción de ir al Extremadura en la serie B del fútbol español.

"Mis planes son siempre los más altos, jugar en los mejores niveles. En el fútbol europeo, una liga como la Segunda División española es llamativa, porque aunque sea en Segunda, es muy buena categoría", le confesó el arquero a la agencia EFE.

El guardapalos vive intensamente esta oportunidad. "Quiero ganar experiencia; ganar en todos los sentidos, sumar más cosas para sentirme bien e ir generando ese tipo de cosas positivas", aseguró.

Pese a que no es titular y le ha tocado partir desde la banca, Collao no se hace problemas. "Me lo tomo con tranquilidad, he intentado entrenar bien, por si tengo la oportunidad, estar preparado para ello, así que me siento tranquilo", cerró.