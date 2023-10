Gonzalo Collao es canterano de Universidad de Chile y su último club fue Palestino, del cual se despidió a mediados de julio de este año. Esta semana, en entrevista con el diario La Tercera, el otrora portero confirmó su retiro del fútbol de forma temporal.

Debido a graves temas de salud mental que lo aquejaron en los últimos años, sumado a sus ganas de estudiar una carrera universitaria, Collao confirmó que colgó los guantes y analizará un eventual regreso a la alta competencia.

“Era un tiempo que tenía que tomarme. Ahora estoy tranquilo y bien. Tenía muchas cosas en mi cabeza, muchos asuntos que resolver, cosas personales que no vale la pena exponer. Yo las tengo claras. Traté de solucionar eso y no fue fácil”, comenzó explicando.

A eso, el formado en la U confesó que “una de las cosas por las que estoy fuera del fútbol es porque necesitaba espacio para mi salud mental. Necesitaba ayuda y la conseguí. Trabajé con un psicólogo que me ayudó a encontrar respuestas”.

Pero eso no es todo, ya que Collao hizo un llamado a trabajar en la salud mental. “Es algo que debe ser parte del día a día. Del trabajo, ya sea deportista, abogado, constructor o lo que sea. La salud mental es algo importante y necesario. Hay muchas cosas estigmatizadas y naturalizadas”, destacó.

“Yendo a la básico, cuando dicen que los hombres no pueden llorar. Son cosas primitivas y mucha gente crece con esa idea en su cabeza y no está bien. Se debe hacer énfasis en tener terapia cuando se pueda, porque no es algo barato. No es ir a la esquina y comprar salud mental. Tiene un costo, pero ojalá la gente que pueda se dé este beneficio”, agregó el portero.

De todos modos, el retiro de Gonzalo Collao es temporal. “Ahora arranco con la carrera de Nutrición y Dietética. Voy a estudiar y estoy muy contento con lo que elegí. Esto no significa que me estoy retirando a los 26 años, solo que me di cuenta al dejar Palestino que no tenía ningún respaldo académico”, explicó.

“Debo tener una carrera universitaria o algo aparte. Me puede servir para el mismo fútbol, incluso. Así puedo abrir la mente a otras cosas. Estudiar me permitirá compartir con gente fuera del deporte”, destacó.

Gonzalo Collao encontró ayuda y, afirma, decidió bien. “Tengo la tranquilidad y las ganas de competir. Eso ya no lo tenía. Estaba marcando el paso, con buenos entrenamientos, pero sin ganas. En Palestino me pasaba y no comprendía por qué. Me lo preguntaba y era porque no estaba bien. Por eso tomé la decisión de salir. Personalmente no estaba bien. Tomé una decisión que era necesaria” cerró.

¿En qué clubes jugó Gonzalo Collao?

Gonzalo Collao jugó en Universidad de Chile (2017 y 2019), Cobreloa (2018), Extremadura UD (2019 a 2021) de España, NK Istra 1961 (2021 a 2022) de Croacia, y Palestino (2023).

¿Qué hacer si sufro depresión u otros temas de salud mental?

Si sufres o conoces a una persona con algún problema de depresión, recuerda que el Ministerio de Salud de Chile tiene habilitado un teléfono en caso de emergencia en Salud Responde, marcando el 600 360 77 77. Otros recursos disponibles están aquí.