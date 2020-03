Gonzalo Collao: "No se me ha pasado por la cabeza volver a Chile por el coronavirus"

El portero del UD Extremadura de España, Gonzalo Collao, conversó con Radio Cooperativa sobre cómo se vive el coronavirus en tierras hispanas.

El ex golero de Universidad de Chile detalló su cercanía con los focos de alto contagio en España y aclaró que no piensa en regresar a Chile por la pandemia: "Donde sea que vaya se puede encontrar lo mismo, en ningún momento se me ha pasado por la cabeza rescindir contrato o volver a Chile por la pandemia".

"Estamos en una zona donde -el virus- entró de lleno, estoy a tres horas de Madrid, uno de los focos más importantes en Europa, pero estoy tranquilo, se toman las medidas correspondientes sanitarias y la gente las toma al pie de la letra", agregó.

Además, Collao señaló que ha podido mantener los entrenamientos en su casa y destacó la rápida concienca que tomó la población sobre la enfermedad: "Antes que saliera esto fui a una tienda y compré implementos básicos para armar un gimnasio intermedio, con elásticos, TRX y un par de discos, he tenido la opción de trabajar desde acá y estar en movimiento constante".

"De un día para otro se dieron cuenta que el tema era importante y podría ser muy peligroso, la gente anciana se moría en sus casas y en este lugar hay muchos ancianos, de a poco se ha visto menos gente en las calles, en los supermercados hay dos o tres personas. Hay muy poca gente porque tomaron conciencia rápido, era importante para la no propagación del virus", refrendó.

Finalmente, se refirió a su paso por Universidad de Chile: "Feliz de ese club por haber pertenecido a sus filas".