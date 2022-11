¡Golpe! Perú lleva al TAS a ex policía ecuatoriano que reveló el origen colombiano de Byron Castillo

Un sorprendente giro puede tomar el caso Byron Castillo, en el que Chile denunció ante la FIFA al seleccionado ecuatoriano por presunta documentación fraudulenta, falsa nacionalidad y fecha de nacimiento. Es que Perú dio un golpe a la cátedra este viernes, en su audiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo o TAS (por sus iniciales en inglés).

De acuerdo a la información que pudo recabar Redgol, la representación peruana -que se sumó a la denuncia de Chile ante la chance de ser favorecida por un castigo de la FIFA contra Ecuador- presentó ante la corte radicada en Lausana a un testigo clave que puede torcer el destino del cuestionado jugador y de la selección ecuatoriana.

Se trata de Jaime Jara, coronel en retiro de la Policía de Ecuador y luego jefe de seguridad de la selección de ese país, que en 2019 encabezó una investigación al interior de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para determinar el origen del jugador que actualmente pertenece a las filas del León de México.

Este estudio dejó en evidencia que el origen real de Castillo era la ciudad colombiana de Tumaco, y que s fecha de nacimiento real era tres años antes que la que aparecía en el documento de identidad que consiguió posteriormente en Ecuador.

Esta investigación fue desoída en Ecuador, después de que un tribunal constitucional determinara que el futbolista era dueño de sus datos de identidad y que ante la ausencia de los mismos, el estado ecuatoriano tenía el deber de reponerlos de acuerdo a lo que señalara el mismo afectado.

El audio de Jaime Jara y Byron Castillo



La investigación del coronel Jara se conoce hace rato. Sin embargo, el ex militar además es el protagonista de un audio filtrado por la prensa británica, en el que Castillo, Jara y el entonces representante del futbolista, Wladimir Ortiz, llevan una conversación.

"Yo te voy a ayudar, tranquilo. Y vamos a tratar de hacer todo para que no pase nada malo para ti, porque eres un buen muchacho y no tienes la culpa de nada", sentencia el militar en retiro mientras dialoga con el jugador y su agente. "No abras la boca, ni con este ni con nadie", le dice Ortiz a Castillo más tarde.

El mismo Jara comentó a un programa radial el resultado de sus pesquisas. "Recopilamos la documentación en Colombia y del Registro Civil de Ecuador para determinar que el jugador tiene la nacionalidad colombiana", dijo el ex coronel a Machdeportes.

Byron Castillo jugó ocho partidos de las últimas eliminatorias, y en caso de que se confirmen las irregularidades de su documentación, Ecuador puede sufrir la resta de 14 puntos y perdería el boleto al Mundial de Qatar 2022, en favor de Chile. Sin embargo, otra opción es que el castigo se postergue para el proceso a la Copa del Mundo de 2026.