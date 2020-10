Getafe - Barcelona | Fecha, hora y en qué canal ver en vivo el duelo por la 6° fecha de La Liga

Arranca la sexta fecha la liga española este fin de semana y nos trae entretenidos encuentros, uno de los principales duelos de la sexta fecha de La Liga es cuando el Getafe recibe de local al poderoso Barcelona, este sábado 17 de octubre.

El Getafe ha tenido un buen arranque de liga, con cuatro encuentros disputados ha conseguido dos victorias, un empate y una derrota, encontrándose en la parte alta de la tabla, sin embargo, su último juego fue una dolorosa derrota frente a la Real Sociedad por 3-0 de visita. Ahora el conjunto azulón tendrá la difícil misión de rescatar puntos frente a un Barcelona que ha tenido un muy buen comienzo.

El Barcelona luego de unas tormentosas primeras semanas con la posible ida de Lionel Messi, la llegada de Koeman, la despedida de Luis Suarez entre otras cosas, parece retomar su mejor forma, en lo que va de torneo el Barcelona marcha 5° con dos partidos menos, ha conseguido dos victorias y un empate, el último encuentro de los culé fue un 1-1 frente al Sevilla del ex barcelonista Ivan Rakitic. Lionel Messi asoma como alternativa en este duelo debido al agotamiento físico que tuvo el argentino frente a Bolivia en la Paz, sin embargo, no se descarta que pueda estar en el once titular.

Al comienzo de la 6° fecha de La Liga, el Getafe se ubica séptimo con 7 puntos y una diferencia de goles de +1, mientras que la visita, el Barcelona está en la 5° posición con las mismas 7 unidades pero una diferencia de gol de +7.

Griezmann buscará anotar su primer gol en la temporada 2020-21 de La Liga (Getty Images)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Getafe vs Barcelona por la fecha 6 de La Liga?

Getae vs Barcelona juegan este sábado 17 de octubre a las 16:00 hora de Chile.

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por Getafe vs Barcelona?

Getafe vs Barcelona será transmitido por ESPN 2 en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Getafe vs Barcelona?

Si buscas un link para ver en vivo a Getafe vs Barcelona, podrás hacerlo en la app de ESPN Play.