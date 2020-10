Kevin De Bruyne y la posibilidad de que el Manchester City fiche a Lionel Messi: "No me importa para ser honesto"

Cuando Lionel Messi comunicó vía burofax que dejaba el FC Barcelona, Manchester City apareció como su primera opción, primero por su cercanía con el técnico Josep Guardiola y segundo por la capacidad económica del cuadro inglés.

Pese a que el argentino siguió en España, esta semana otra vez se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que la Pulga sea un Citizen apenas termine su controvertido contrato con los culés.

Respecto a esto, Kevin De Bruyne una de las figuras del City, afirmó que casi le da lo mismo el fichaje de Messi.

“¿Los rumores sobre Messi? No me importan para ser honesto. Si viene es algo bueno, si no viene hay bastantes buenos jugadores en el club con los que me gusta jugar, así que ahora no es el momento”, aseguró el belga en conversación con Goal.

El tema Messi-City se reactivó gracias a unas declaraciones del Jefe de Operaciones del City, Omar Berrada, el que aseguró que "si Leo se va y es una posibilidad, podríamos explorar la opción de su fichaje", comentó.