Gary Medel y Mauricio Isla: El sueño de Juan Román Riquelme para Boca Juniors y Miguel Ángel Russo

El importante medio argentino TyC Sports publicó el once ideal que sueña Juan Román Riquelme para Boca Juniors con los chilenos Gary Medel y Mauricio Isla entre los titulares.

Según este canal "Juan Román Riquelme no descansa a pesar de que el fútbol argentino todavía no tiene fecha de regreso a las canchas. Lo suyo pasa por el armado del plantel, por el contacto con los posibles refuerzos. Y fueron varios futbolistas con los que ya tuvo conversaciones. Más allá de que está claro que no todos podrán llegar en el próximo mercado de pases, su idea es armar un Súper Boca para los próximos años".

La publicación asegura que dentro de las compras que debe hacer el cuadro argentino están el Huaso Isla y el Pitbull Medel.

Gary Medel celebrando un gol a River Plate con la camiseta de Boca (Getty Images)

Respecto a Isla, se entrega la siguiente descripción: Lateral derecho, 32 años, en menos de un mes quedaría libre de Galatasaray (sic). Desde el entorno del futbolista confirmaron que están al tanto del interés de Boca e incluso indicaron que aceptaría bajar sus pretensiones económicas con tal de cumplir ese sueño. También lo seduce la posibilidad de vestir la camiseta de Universidad de Chile.

Sobre Medel asumen que es mucho más difícil: "Román (Riquelme) me propuso ir a Boca, obvio que me movió algo por dentro. Boca te mueve, cuando fui no media la dimensión, era muy chico, ahora veo lo que es", aseguró el chileno. Tiene dos años más de contrato con el Bologna de Italia y aseguró que es difícil que su regreso pueda concretarse ahora.

El 11 ideal de Boca según TyC es con: Andrada; Isla, Zambrano, Rojo, Fabra; Medel, Centurión, Cardona, Salvio; Tévez y Carrillo.