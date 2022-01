Gary Medel encendió las alarmas de la Selección Chilena, luego de que en Italia se confirmara que dio positivo a un examen de Covid-19 en la previa del encuentro en que el Bologna enfrentará al Inter de Milán, en la reanudación de la Serie A.

Esto debido a que en menos de tres semanas debe estar viajando a Chile para jugar las eliminatorias ante Argentina, encuentro que se disputará en el estadio Zorros del Desierto de Calama, el jueves 27 de enero a las 21.15 horas.

A pesar de que perderá entrenamientos importantes en los próximos días, su entrenador en el Bologna, Sinisa Mihajlovic, puso paños fríos a la situación. Ante la consulta de Enzo Olivera, el corresponsal de Redgol en Europa, comentó que "sin Gary nos las arreglaremos, sé que casi todos están asintomáticos y esperamos recuperarlos lo antes posible".

Luego, el ex compañero de Marcelo Salas en la Lazio comentó cómo ha visto al formado en la Universidad Católica. "Medel el año pasado tuvo varias lesiones, nunca encontró continuidad. Este año no había podido prometerle que sería titular, él pensó su continuidad y este verano me había dicho que se iba", confesó el estratega.

Sin embargo, Gary dio vuelta la tortilla. "Luego pasaron algunas cosas, se quedó, jugó, lo hizo bien y lo está haciendo bien. Gary es uno de los jugadores más positivos de la primera vuelta. Sin él perdemos mucho, esta mañana me desperté y leí que era positivo: no era una buena noticia".

Finalmente, comentó que "se suponía que mañana jugaría adelante de defensa, de contención", por lo que ahora deberá buscar otra fórmula para poder enfrentar al puntero de la liga italiana, que contará con Alexis Sánchez y Arturo Vidal.