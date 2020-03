Francisco Sierralta en diálogo con RedGol: “Estamos decididos a no jugar mientras corramos riesgos”

Francisco Sierralta es uno de los futbolistas chilenos en Italia, el país más afectado del mundo por el coronavirus superando, incluso, la tasa de mortalidad de China, lugar donde se originó el Covid-19.

Y, en diálogo con RedGol, el defensor contó los errores que cometió el pueblo italiano llevándolo a un paralelo con Chile, recalcando que lo más importante es mantener la distancia social por un buen tiempo.

Además, se manifestó muy interesado en el presente de Universidad Católica y charló sobre su momento futbolístico.

Por Enzo Olivera, Émpoli, corresponsal de RedGol en Europa

¿Te ha golpeado esta crisis?

La verdad mucho. Muy fuerte todo, pero yo estoy bien, no me he contagiado ni ningún familiar. Tratando de llevar el tema de la cuarentena lo mejor posible, estoy llevando la situación bien, con horarios, organizándome, tratando de hacer cosas en la casa, entrenando, jugando cartas, tratando de llevar esta situación que ha sido muy dura aquí en Italia.

¿Cómo es la situación en el Émpoli?

La ciudad no está en el epicentro de los contagios, que fue Lombardía. De hecho, mi novia que estaba en Milán, se tuvo que venir para acá porque allá estaba la situación muy mal. Aquí en Émpoli hay muy pocos casos y en el club ninguno. Llevamos dos semanas en cuarentena obligatoria y ya vamos para la tercera semana.

¿Qué decisiones ha tomado tu equipo?

Primero, cuidar al plantel y nuestras familias. Ellos están en reuniones constantes. Sobre todo los dirigentes, porque no se sabe si se va a jugar, si no se va a jugar. Muchos jugadores quedan sin club, no es una situación fácil para los equipos, porque si no se juega no están los dineros que llegan de las televisiones, no se pueden pagar sueldos, todo es muy complejo, pero la salud es lo más importante de todo. Pero importa mucho el día a día, los muertos, los contagios, eso definitivamente va a determinar qué se hará finalmente en el Calcio, si se termina o si se cancela y aún quedan 10 fechas, porque hay un montón de gastos para los equipos.

Pero la salud prima...

Seguro, porque estamos decididos a no entrar a jugar si no estamos seguros de que no corremos riesgos y nuestras familias están seguras. Lo que nos da esperanza es ver lo que pasa en China, que la situación ha mejorado, hay equipos que han vuelto a entrenar, ya no hay un alza de los contagios.

¿Sentiste miedo de contagiarte? Porque mientras se conocían contagiados en Italia, jugaste partidos en Empoli...

Mira, en el momento de saber que habían contagiados creo que no, pero luego de haber jugado y ahora que lo pienso, fue una locura, porque fuimos a jugar contra Cremonese, jugamos sin público, pero habían 3.000 afectados, ahí sí me asusté, porque fue una locura haber jugado ese partido.

Un error de organización grave...

Un error total, una locura, porque ese partido no lo debimos jugar. Bastaba sólo que un jugador rival haya estado infectado y ya nos pudimos haber infectado todos, el roce y las marcas en el fútbol potencian el contagio. Luego jugamos Empoli contra Pordenone, de local y con público, porque en Empoli en ese momento no había ningún caso, pero en Italia ya se había llegado a los 5.000 infectados, una locura total haber jugado ese partido también.

¿Estás sólo con tu novia en Empoli?

Si, estamos los dos en mi casa. Había estado mi papá antes, justo se fue cuando explotó toda esta situación, es más, iban a venir mi mamá y mi hermano desde Chile pero tuvieron que cancelar los vuelos porque era imposible venir a Italia en este momento de crisis y pánico.

¿Qué le dirías a los chilenos hoy sobre lo que ha sucedido en Italia y concientizar a nuestro país?

Esto es algo muy serio, de verdad. Tomar las precauciones de lavarse mucho y bien las manos. No estar a menos de dos metros de otra persona, usar mascarilla siempre en espacios cerrados y cuando están cerca de alguien. Pero la verdad es que si hay algún contagiado en el metro o en la micro, lo más probable que alguien más se vaya a contagiar, porque el ejemplo aquí en Italia fue y es así. Esto es algo de verdad. Muy serio, la gente se está muriendo.

¿Qué medidas ves factibles para Chile?

Lo mejor es evitar tres semanas, un mes sin ir al trabajo, sin usar transporte público, sin estar en espacios cerrados con otras personas, sin hacer filas en oficinas, en farmacias, en el paradero. Hay que estar en casa, hacer teletrabajo. Ahí el gobierno debe dar soluciones a los que no pueden hacerlo. Seguramente serán meses de pérdidas y gastos millonarios, pero después eso lo vamos a poder recuperar en el sentido de que si se aumentan los contagios, los gastos van a ser mayores. En serio, quedarse en casa, por favor, porque va a ser mucho más grave todo.

Francisco Sierralta entrenando con Émpoli antes de la crisis sanitaria. (Foto: Getty Images)

¿Por qué en Italia ha sido tan desastrosa esta crisis?

Acá vamos por la tercera semana de cuarentena y creo que llegaremos a estar un mes o dos meses más, porque siguen aumentando los contagiados. Y esto es porque no se tomaron las medidas en su debido momento. Por ejemplo, aquí cuando hubo 6.000 infectados la gente se empezó a asustar y todos los milaneses se fueron de la ciudad a sus casas de veraneo en el sur, en el norte, las islas y ese fue el gran error, porque se fueron a otros ligares del país y se esparció el virus, no se cerraron los trenes, no se centraron los aeropuertos, no se bloquearon las carreteras entre las ciudades. Fue todo malo, mucha gente no sabía que tenía el virus comenzó a viajar entre ciudades y se esparció más y más.

Lo mismo que pasa en Chile de muchas personas que se fueron a la playa...

Tal cual, porque lo importante es quedarse en la casa, no estamos hablando de estar de vacaciones tres semanas en la playa, no, esto es para estar encerrado con la familia, para protegernos entre nosotros y a nuestros vecinos, nuestro país. Basta un contagiado en casa y se contagia toda la familia, es algo muy grave.

¿Te golpeó cuando viste que Rugani, Pezzella, Dybala estaban contagiados en Italia?

Si, porque ya ves que tus pares profesionales se contagian, que son jóvenes, están contagiados, es terrible saber que estas contagiado y pudiste haber contagiado a un adulto mayor y que luego esté grave o se muere, es terrible. Somos jóvenes, sanos, pero esto le puede pasar a cualquiera, uno no sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo ante este virus.

¿Cuál era tu momento futbolístico ante de esta crisis?

Era muy bueno, llegué a Empoli cuando estábamos en zona baja y ahora estamos a 1 punto de entrar a Play Off y jugando los últimos tres partidos de titular, el últimos lo empatamos y jugué todo el partido, la verdad estaba en un gran momento y espero mantenerlo, por eso el trabajo físico en casa es clave.

Sierralta en la Roja. (Foto: Agencia Uno)

¿Cómo fue el cambio de Parma a Udinese y ahora Empoli?

Al final en Udinese no tuve mucha chance de jugar y aquí en Empoli se me ha dado bien, he entrado, he jugado, he sido titular, eso es lo más importante para mí ahora, ser titular, ganar confianza, mostrarme, superarme, estar bien física y futbolísticamente para ganarme el puesto bien aquí y ser una opción para la selección.

La primera fecha clasificatoria contra Uruguay y Colombia es historia y se aplaza probablemente para septiembre ¿Cómo piensas estar en esa nómina?

Con el mismo trabajo que estaba haciendo en Empoli. Estoy jugando, me siento importante y puedo ser un aporte al grupo. Lo importante es estar aquí en forma competitiva y seguir sumando más minutos, que aquí los estoy teniendo.

¿Ves que Alexis siga en el Inter?

Pienso que un jugador de la inmensa calidad que tiene Alexis es un gran aporte para un equipo como el del Inter de Conte, es cierto que la lesión que tuvo fue dura, no es fácil volver de eso, pero un jugador de la calidad de Alexis retomará su mejor nivel y siento que aún tiene por dar en su regreso a la Serie A.

¿Se habla mucho ahí en Italia de que Arturo Vidal vaya del Barcelona a la Juventus o al Inter?

Se ha hablado mucho, porque la verdad es que a Arturo se le quiere mucho acá en la Juve, por los títulos que ganó, por sus goles, por el guerrero que fue, muy identificado con en Turín, sería un tremendo aporte para el fútbol italiano si Arturo viene, estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo, con un plantel muy potente. Es cierto que no es fácil que salga del Barça, pero bueno, si llega a volver a Italia, en donde la gente lo quiere mucho, sería un gran golpe su llegada.

¿Sigues a Católica?

Jaja, si, todos los partidos, a pesar del cambio de hora los trato de ver siempre. Al final Católica hace tiempo que viene haciendo bien las cosas y se nota. Se empata o se pierden puntos, pero el trabajo se está viendo reflejado en los títulos, en cómo juega el equipo, en los referentes, en potenciar jugadores jóvenes. Se nota el gran trabajo en divisiones inferiores, en eso estoy muy contento y los apoyo siempre viéndolos desde la casa. Hoy veo con proyección al Nacho Saavedra, a Raimundo Rebolledo, Nuñez, el Benja Kuscevic...

Kuscevic que interesa en Brasil...

Cierto, es que es un gran jugador el Benja, lo conozco muy bien, somos grandes amigos y sé lo que puede dar, está a un gran nivel y es clave hoy en Católica. Él tiene el potencial para salir, salió campeón en Católica y pienso que es un buen momento para que pueda salir y tener experiencia en el fútbol internacional.