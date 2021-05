¡Disco de oro para Sierralta! El mismísimo Elton John le entregó premio a crack del año

La gran temporada de Francisco Sierralta en el Watford de Inglaterra tuvo como premio un ascenso a la Premier League y además fue considerado entre los mejores jugadores de la Premiership. Sin embargo, faltaba una gran sorpresa todavía para el seleccionado nacional.

Durante este sábado, y luego de vencer 2-0 al Swansea, en el club decidieron celebrar el ascenso premiando a los cracks que destacaron en la gran campaña. Así es como invitaron al famoso cantante Elton John al camarín del estadio Vicarage Road, donde felicitó a los mejores de la temporada.

"Gran día para la familia, ya que asistimos al juego de hoy en Watford. Fue un honor entregar el Premio al Jugador del Año. Los finalistas fueron Kiko Femenia y Francisco Sierralta. Felicitaciones a todo el equipo por su gran regreso a la Premier League", comentó el autor de "Candle in te wind" en su Instagram.

David Beckham le comentó la publicación al artista, indicándole "fabuloso, un gran momento para ti y tus niños".

Elton John compartió este sábado en el camarín del Watford con los jugdores. Foto: Instagram Elton John.

Elton John tiene una vinculación con el Watford desde pequeño. Según escribió en su libro autobiográfico "Yo: Elton John", a los seis años fue por primera vez al estadio y es hincha de esa escuadra. "Lo llevas en la sangre, el Watford era el equipo de mi padre y, por tanto, el mío", aseguró.

Además fue dirigente en la década de 1970 y 1980, donde primero fue vicepresidente y luego presidente. Gozó viendo a su equipo en la final de la FA Cup de 1984, la que terminarían perdiendo ante el Everton.

“Le debo al Watford mucho más de lo que el equipo me debe a mí. Fui presidente durante el peor período de mi vida. Cuando sentía que no había amor en mi vida, sabía que tendría el amor del club y de los aficionados. Me dio algo más en lo que concentrarme, una pasión que podía apartar mi atención de todo lo que iba mal", escribió John, agregando en sus memorias que "por razones obvias, hay momentos de los ochenta de los que no guardo ningún recuerdo, pero todos los partidos del Watford que vi están fijados en mi memoria. Si no hubiera tenido el club de fútbol, Dios sabe qué hubiera sido de mí. No exagero cuando digo que estoy convencido de que el Watford me salvó la vida”.