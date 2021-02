Filipe Luis critica la actitud de Eden Hazard: "No entrenaba bien"

Filipe Luis fue uno de los jugadores que tocó el techo de su rendimiento bajo las órdenes de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, lo que le valió un fichaje con Chelsea para la temporada 2014-15, que finalmente solo duró ese año para regresar a los colchoneros por cuatro campañas más.

En su corto tiempo en Inglaterra compartió con Eden Hazard, actualmente en el ojo del huracán por sus frecuentes lesiones con Real Madrid, a quien le criticó la actitud. "No entrenaba bien, cinco minutos antes del partido jugaba al Mario Kart en el vestuario. Calentaba sin atarse las botas", afirmó.

El brasileño, actualmente compañero de Mauricio Isla en el Flamengo, también quiso resaltar el gran talento del belga. "Eden, junto a Neymar, son los mejores jugadores con los que he jugado nunca, al nivel de Messi", manifestó en la entrevista concedida a The Guardian.

El lateral izquierdo aún espera la mejor versión de su excompañero con el Real Madrid. "Se iba de tres o cuatro jugadores y ganaba partidos él solo. Hazard tiene mucho talento. Quizá le falta un poco de ambición para decir: 'Voy a ser el mejor jugador del mundo'. Porque podría serlo", puntualizó.

Contó el porqué de su poco tiempo en Chelsea. "No me arrepiento del fichaje porque era uno de los mejores equipos del mundo, pero todo el mundo quiere jugar En ese momento me sentí traicionado. No quería trabajar con Mourinho un año más. Pero no era su culpa. Ganamos la final y tengo la medalla en casa".