El delantero de 22 años, que milita en el Barcelona, tuvo una gran noche en el estreno de España en la Copa del Mundo de Qatar 2022: los hispanos aplastaron por 7-0 y dos de esos goles los anotó Ferran Torres, quien le escapó al rótulo "candidata" que su selección ganó en cancha. "Fuimos por más goles porque en esta competencia eso puede tener valor", dijo el ex Valencia y Manchester City.

Ferran Torres se va del campo de juego con una sonrisa de satisfacción. De haber hecho un buen trabajo para España en la paliza que le propinó a Costa Rica por la primera jornada del Grupo E en el Mundial de Qatar 2022. El delantero del Barcelona le anotó dos de los siete goles a Keylor Navas y fue reemplazado por Álvaro Morata cuando corrían 57' de un recital a toda orquesta que hizo el equipo dirigido por el streamer Luis Enrique.

Precisamente el "11" de España tiene una relación muy directa con el seleccionador hispano, pues es su yerno: tiene una relación con la hija del entrenador, Sira Martínez, algo que ha motivado una que otra broma en las transmisiones que ha realizado desde el emirato que organiza la Copa del Mundo.

"Si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya?", leyó el estratego. La pensó un poco y sacó carcajadas con la respuesta. "La mía es muy fácil: Ferran Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza, jajajaja", añadió el nacido en Gijón hace poco más de 52 años.

Por cierto, su yerno tuvo que responder a esa broma de quien fuera jugador del Real Madrid y también de los culés. "Sabemos que el míster es así, muy bromista. Fue una cosa del directo", aseguró el ex Manchester City y Valencia. "No siento más presión por eso. Sabemos diferenciar cuándo es algo familiar y cuándo somos seleccionador y jugador", explicó también el atacante de 22 años, quien aportó con un penal algo mordido, pero que mandó al lado contrario al portero costarricense del PSG.

También le dio más holgura al resultado tras aprovechar otra posesión larga de los españoles, que además contaron con varias licencias en la zaga de los centroamericanos. Fue así que con un giro, Torres marcó el segundo tanto de su cuenta personal en el primer Mundial absoluto que disputa, aunque ya había jugado uno con la Sub 17 de España que terminó en el cuarto puesto el certamen que ganó Brasil en la India en 2017.

Hubo una dedicatoria especial, que tenía a Sira como destinataria: Ferran hizo una S con sus dos manos para culminar el festejo del 4-0 parcial de la Furia Roja, que se erigió como una seria candidata a pelear el trofeo en Qatar 2022.

"Estoy muy feliz, sabíamos que sería un partido difícil, aunque al descanso ya llegamos con un resultado abultado. En una competencia así los goles pueden tener valor. Por eso fuimos por más. Todos los partidos tratamos de jugar desde el minuto 1 hasta el 90 de la manera en que queremos. Y creo que hoy lo hemos conseguido", explicó el ex futbolista del Valencia luego de la gran noche que tuvo en el estadio Al Thumana de Doha.

Y si bien le rehuyó al rótulo de 'candidata', no tuvo empacho en decir que dentro del vestuario al menos se sueña con alzar el trofeo más deseado que tiene el fútbol en el planeta. "Tenemos que pensar en Alemania, ver videos de cómo juegan. Llegamos con mucha ilusión y ganas de jugar. No sabemos si somos candidatas, pero sabemos que tenemos un grupo extraordinario, que pondremos las cosas muy difíciles y que tenemos muchas ganas de hacer cosas grandes", cerró Ferran Torres, quien ya tiene a la Mannschaft como un objetivo en la mira.