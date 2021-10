En la previa de lo que será el partido entre Perú y Chile, un medio peruano llamó a Fernando Martel y el ex Alianza Lima aclaró que en su opinión Gabriel Costa no es un jugador relevante en Colo Colo.

Pasan las horas y cada vez falta menos para el trascendental duelo entre Perú y Chile que se jugará este viernes a las 22:00 en el Estadio Nacional de Lima en el inicio de una nueva fecha triple eliminatoria.

Una de las dudas que tiene Ricardo Gareca para formar su once, es la presencia o no del atacante André Carrillo, el que arrastra una lesión en su espalda, y pese a que en la Videna se ilusionan con que será de la partida, el Tigre tiene una plan B: el jugador de Colo Colo, Gabriel Costa.

La buena campaña que ha hecho el naturalizado peruano en los albos le permitió una nueva oportunidad en la selección del Rimac y su nombre aparece en los medios como reemplazante ideal para la Culebra.

Eso sí, en el programa peruano Toca y Pasa, se comunicaron con Fernando Facha Martel, el que contradijo lo que se dice en Perú sobre el novel de Costa. "Hasta el dia de hoy no lo he visto como un jugador relevante en Colo Colo", aseguró el ex Alianza Lima.

El chileno cree que "a nivel sudamericano estamos en un proceso de reformación y vienen pocos jugadores de a poco, y eso a veces la gente no lo entiende".

Para finalizar, se refirió a la extinción de la Generación Dorada de Chile y lo asimiló con lo que pasa en Perú con Paolo Guerrero.

"En Chile lo vivimos porque no viene un Alexis Sánchez, un Arturo Vidal, un Charles Aránguiz, un Claudio Bravo y eso pesa, en Perú también pasa lo mismo con Paolo Guerrero", cerró.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.