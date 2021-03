Federación de Holanda y posible boicot a Qatar 2022: "Los abusos a los DDHH no deben volver a ocurrir"

La Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) emitió un comunicado en el que descarta ser parte de un posible boicot al Mundial de Qatar 2022, sin embargo condena los abusos a los derechos humanos en aquel país.

Los holandeses de esta forma dan a conocer su punto de vista, luego de que clubes de Noruega y Suecia, inlcuido el poderoso Rosenborg, comenzaran a organizar un boicot a la Copa del Mundo en las últimas semanas.

La designación de Qatar como anfitriona del Mundial ha generado resistencia desde el comienzo, pero ha sido en los últimos meses cuando más actores se han mostrado en contra de la celebración de la competición en este país.

Sobre todo después de un artículo publicado el mes pasado en el diario británico The Guardian, donde informaron que más de 6,500 trabajadores, en su mayoría migrantes, han perdido la vida en la construcción de los apotéosicos estadios.

Los obreros deben soportar altas temperaturas en el desierto de Qatar (Getty)

"También hemos leído el artículo de The Guardian con consternación y las cifras citadas en él son absolutamente espantosas", comienza la misiva de la KNVB.

Luego, aclaran: "La KNVB nunca ha estado a favor de la celebración de la Copa del Mundo en Qatar y, por supuesto, no aprueba la forma en que se trata a los trabajadores migrantes allí. Estas prácticas no se limitan exclusivamente a los proyectos de construcción de la Copa del Mundo, sino que ocurren en todos los proyectos de construcción a gran escala".

"Un año antes del evento, como algunos sugieren, todavía podemos decidir boicotear la Copa del Mundo en Qatar. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Right Watch no están a favor de un boicot. Dicen que no ayudaría exactamente a los trabajadores migrantes en Qatar porque perderían su dinero", señalan.

Y prosiguen: "Además, estos grupos de derechos humanos dicen que las reformas previstas en Qatar solo se llevarán a cabo si asistimos, continuamos con nuestra participación y ejercemos presión sobre el gobierno de Qatar. Es decir, un boicot no hará nada para mejorar la situación".

La Federación de Holanda cree que se puede resolver de otra forma: "Podemos aprovechar el foco actual de la Copa del Mundo y hacer nuestra propia contribución a los esfuerzos para mejorar la difícil situación de los trabajadores migrantes en Qatar. Podemos hacer esto a través de la diplomacia, apoyando proyectos para trabajadores migrantes y mujeres en Qatar, y especialmente si continuamos exigiendo la atención del gobierno de Qatar. Según informes de organizaciones de derechos humanos, esta estrategia ha producido recientemente ciertas mejoras".

Finalmente, afirman: "Abusos como estos nunca deben volver a ocurrir en ninguna Copa del Mundo futura. En 2014, la KNVB fue uno de los impulsores de los intentos de hacer que la FIFA preste más atención a los derechos humanos en los países que se postulan para celebrar la Copa del Mundo. Desde entonces, se ha logrado un progreso claro: los procedimientos de licitación para las próximas Copas del Mundo ahora incluyen un párrafo de derechos humanos. Desafortunadamente, este aún no era el caso cuando se eligió Qatar, pero después de 2022 ya no tendremos otra Copa del Mundo en un país que no incluye garantías internacionales de derechos humanos en el procedimiento de licitación".

Así se verá el Ras Abu Aboud stadium en Qatar 2022



Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.