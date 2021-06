Favoritos Euro 2020: Portugal y Cristiano Ronaldo van por su bicampeonato con un equipo aún mejor

Portugal conquistó el título de la Eurocopa en 2016 con un toque de sorpresa al ganarle a Francia la final y cinco años después parecen llegar más sólidos para buscar revalidar la consagración de la mano de uno de los mejores jugadores de la historia del deporte, Cristiano Ronaldo.

Lo más importante para los lusitanos es que el trabajo de Fernando Santos se mantuvo y se ha afirmado aún más y sus opciones de volver a celebrar como monarcas del Viejo Continente son bastante grandes. Si bien está en un grupo difícil, las posibilidades de verlos campeones son grandes.

Fortalezas

Los campeones reinantes tienen la base que celebró en Francia y ha añadido jugadores que dan una profundidad mayor como Rúben Dias, Bruno Fernandes, Joao Félix, Bernardo Silva y André Silva que se suman a la leyenda Cristiano Ronaldo.

Debilidades

Debe aún encontrar la clave para que su juego sea más fluido. Los buenos nombres no garantizan que el desempeño sea el más adecuado, pero compenetrar la gran cantidad de talento es el gran trabajo que tiene por delante Fernando Santos.

Jugador estrella

No hay duda alguna que es Cristiano Ronaldo, quien no solo es el mejor del equipo sino el más destacado en la historia de su selección con el respeto que merecen Eusebio y Luis Figo. Goleador, referente y una bestia competitiva que no escatimará en esfuerzos para un nuevo título.

Cristiano Ronaldo espera acrecentar aún más su leyenda con Portugal. (Foto: Getty Images)

Nómina de Portugal para la Euro 2020

Porteros

Anthony Lopes (Lyon)

Rui Patrício (Wolverhampton)

Rui Silva (Granada)

Defensores

Joao Cancelo (Manchester City)

Rúben Dias (Manchester City)

José Fonte (Lille)

Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Nuno Mendes (Sporting Lisboa)

Pepe (Porto)

Nélson Semedo (Wolverhampton)

Mediocampistas

William Carvalho (Betis)

Danilo Pereira (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Joao Moutinho (Wolverhampton)

Ruben Neves (Wolverhampton)

Sérgio Oliveira (Porto)

Joao Palhinha (Sporting Lisboa)

Renato Sanches (Lille)

Bernardo Silva (Manchester City)

Delanteros

Goncalo Guedes (Valencia)

Pedro Goncalvez 'Pote' (Sporting Lisboa)

Joao Felix (Atlético de Madrid)

Diogo Jota (Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

André Silva (Eintracht Frankfurt)

Rafa Silva (Benfica)

DT: Fernando Santos

Fernando Santos vive un ciclo de lujo con la Selección de Portugal. (Foto: Getty Images)

Posible formación

4-2-3-1: Rui Patrício; Joao Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Neves, Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo.

Mejor participación

Campeón (2016)

Calendario de Portugal en el Grupo F de la Euro 2020

Hungría vs Portugal - Martes 15 de junio - 12:00 horas de Chile

Portugal vs Alemania - Sábado 19 de junio - 12:00 horas de Chile

Portugal vs Francia - Miércoles 23 de junio - 15:00 horas de Chile