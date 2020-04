Faustino Asprilla promociona condones para pasar la cuarentena: "Traer hijos con este virus no da"

Los días de cuarentena se han puesto difíciles y el ex delantero de Universidad de Chile, Faustino Asprilla, lo sabe. Es por eso que a través de sus redes sociales promociona un particular producto.

El Tino, como es apodado, aparece en un video junto a un montón de condones, los cuales promociona para pasar la cuarentena por el coronavirus.

"Aquí me quedaron en mi casa muchísimos condones y quiero que me ayuden a gastarlos, porque a mí me queda muy complicado gastarlos todos”, expresó en primera instancia a sus seguidores.

El colombiano siguió con la promoción de condones y aprovechó la contingencia nacional del coronavirus para invitar a comprarlos.

“Porque de pronto llenarse de hijos con este virus no da, así que les voy a dar un link para conseguir estos condones más que a mitad de precio”, sentenció.