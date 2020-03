Falcioni critica la continuidad del fútbol en Argentina: "Tuve neumonía y cáncer y el viernes tuve que trabajar igual"

En casi todo el mundo, el fútbol se ha visto perjudicado por la rápida propagación del coronavirus. La gran mayoría de las ligas y torneos internacionales han sido suspendidos como medida para combatir la pandemia mundial.

Sin embargo, existen torneos que aún se desarrollan con normalidad y las federaciones no se han pronunciado sobre alguna posible suspensión. Este es el caso de la Copa de la Superliga argentina.

El técnico de Banfield, Julio César Falcioni, deslizó una dura crítica hacia la AFA por no suspender el torneo: "Yo soy un paciente de riesgo. Tuve neumonía, cáncer, me hicieron quimioterapia... Y el viernes tuve que trabajar igual (Banfield se midió a Gimnasia). Salimos a jugar porque nos dijeron que si no lo hacíamos, nos sacaban los puntos. Había que reunirse con los jugadores, no con los dirigentes".

"Hoy me toca trabajar y estar al lado de los jugadores. El médico me dijo que no debería estar entrenando. Y acá estoy. Estamos citados para volver mañana a entrenar. Al secretario general de los técnicos no lo veo ni lo escucho por ningún lado. Y los que designaron los jugadores para representarlos tienen que escuchar la opinión de ellos", aseguró el ex DT de la UC a TyC Sports.

Sobre esto, el entrenador del Taladro celebró la orden de River Plate de no presentarse ante Atlético Tucumán en la primera fecha: "River tomó el camino que todos queríamos. Lo conveniente era no comenzar este torneo. A River no le preocupa si pierde puntos pero Banfield está peleando por no descender. El futbolista está expuesto como cualquiera. Nos saludamos con el codo pero adentro de la cancha hay contacto".