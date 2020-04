Fábregas pone a Neymar a la altura de Ronaldinho: "Es un fuera de serie"

Cesc Fábregas lanzó una sorpresiva comparación entre dos cracks brasileños. Según el campeón del mundo español, Neymar es un jugador que está al nivel del mismísimo Ronaldinho Gaúcho.

"Neymar es un fuera de serie, tiene unas condiciones del nivel de Ronaldinho. Es un crack que marca las diferencias cuando él quiere. Hacia tiempo que no jugaba contra él y hace poco nos mató en dos partidos con PSG. A Leo (Messi), Luis (Suárez) y el resto, les gustaba tenerlo en el equipo porque en cualquier momento te podía dar un pase de gol y regatear, algo difícil en un fútbol tan igualado", confesó en su cuenta de Instagram.

"Lo tiene todo para ser el mejor. Fuera es muy buen chaval, es como un niño, siempre está contento y disfruta de la vida, se lo pasa bien y es una persona que siempre suma", prosiguió.

Por otro lado, el español manifestó su frustración tras quedar fuera de torneos internacionales con el Mónaco, tras la finalización de la Ligue 1: "No vamos a Europa por un gol en el añadido ante el Niza. Me he cabreado un montón hoy cuando ha salido la noticia porque jugamos la mejor primera parte de la temporada y por dos tonterías dos goles".

"En el último minuto Golovin chuta una al palo, que de haberla metido ahora estaríamos en Europa League. Estamos fuera por un gol. Lo más importante es que si han tomado esta decisión es porque piensan que es lo correcto para todos y por salud, para estar más seguros", añadió.