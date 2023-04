Marcelo Bielsa está a sólo una firma de convertirse en el nuevo entrenador de la selección uruguaya de fútbol. El Loco vivirá su tercera experiencia como estratega de un combinado nacional, esto tras su paso por el conjunto argentino y chileno.

Justamente ante la Roja será su debut en la presente Eliminatoria, duelo que está pactado para septiembre del presente año en el mítico Centenario de Montevideo. Allí volverá a encontrarse con un viejo conocido: Eduardo Berizzo, con quien formó dupla técnica en su etapa por la selección chilena dejando como registro 51 encuentros dirigidos, 28 duelos ganados, 8 empatados y 15 perdidos.

Fabián Estay, mundialista con la Roja en Francia 98', habló con Redgol sobre la llegada de Marcelo Bielsa al banco charrúa y se refirió al estilo y momento de ambos entrenadores, del Toto y del Loco, quienes volverán a verse las caras en el inicio del proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

"Son generaciones y fútbol distintos. Donde va Bielsa deja plasmado por lo menos un estilo. Muchos dirán que no es ganador, pero a veces se pueden ganar tres torneos y te olvidas de ellos porque no te gustó la forma. Pero del estilo de Bielsa no te olvidas. Creo que Bielsa le puede dar una forma muy atractiva a Uruguay", señaló el Pelusa.

Además, agregó que "Uruguay hizo el esfuerzo entendiendo que Marcelo Bielsa es un tipo que revoluciona los camarines y las generaciones. Y les saca provecho y potencia a los jugadores. No apostamos por él, o no estuvo en carpeta, en México tampoco. Al final parece que a muchos dueños y directivos no les gusta que Bielsa tome el poder en muchos sentidos, porque a él solamente le importa potenciar a los jugadores y que él y los futbolistas estén cómodos en el trabajo para desarrollar el fútbol".

Por último, señaló que "ojalá le vaya bien. Uruguay tiene una gran selección, los vi contra Chile, que nos ganaron muy bien el último duelo de eliminatorias. Ya en el Mundial Diego Alonso cambió e intentó volver a las raíces antiguas de la garra charrúa, y no soltó al equipo. Terminaron eliminados en un fracaso, pero ojalá Bielsa con esa materia prima pueda desarrollar un Uruguay diferente, con matices diferentes, porque tiene muy buenos jugadores", cerró.

Ambas selecciones vienen de ganar en su último partido de la fecha FIFA de marzo. Chile derrotó como local 3-2 al conjunto de Paraguay, mientras que Uruguay se impuso como visitante 2-1 ante el combinado de Corea del Sur.