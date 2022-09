Iván Morales atraviesa un momento complicado en Cruz Azul pues aún no termina de consolidarse como delantero titular del equipo y en el más reciente compromiso, en el que se impusieron 2-1 sobre León en la Liga MX, se quedó en el banquillo sin tener la oportunidad de ver minutos.

Tras el partido, el capitán de la Máquina Cementera, José de Jesús Corona, encabezó el saludo del equipo hacia la barra del equipo pero el delantero chileno intentó irse directamente a los vestuarios. Sin embargo, el compromiso lo paró y estuvo por originarse una pelea que pudo escalar a lo físico.

Los ánimos se caldearon al máximo y alguien que lo vio en el momento fue Fabián Estay, el exjugador que comenta el torneo del país azteca y explicó lo sucedido. "El capitán Jesús Corona llama a todos los jugadores para que vayan a saludar a la barra, Iván Morales se va derecho porque obviamente, me imagino, estaba caliente porque no entró a jugar", dijo.

Sin embargo, cree que este capítulo quedará rápidamente atrás para el exfutbolista de Colo Colo pues parece todo quedó aclarado luego de que ocurriera. "Por ahí hubo un encontrón. Corona lo dijo, queda ahí como anécdota. Estuvo fuerte la discusión y casi se van a los golpes", sentenció.

El ahora analista televisivo también habló en general de lo que sucede en la Liga MX en general, de la que tiene claro qué chilenos están en mejor nivel. "Meneses ya tiene cuatro asistencias y siete goles, Valdés ha cumplido, ha tenido un nivel muy importante con América en una posición cercana al área. Para mí, Meneses es el más destacado".

Otro de los puntos que tocó fue lo sucedido en la Comisión de la Apelación de FIFA que reafirmó la decisión de mantener a Ecuador con Byron Castillo en el Mundial de Qatar 2022. "Yo creo que no tenemos vuelta, lo que no ganamos en la cancha no lo podemos pelear afuera. Se puede pelear pero era en su momento, por alineación indebida, me parece que está fuera de tiempo", apuntó.

Yo no sé si es un mensaje para ilusionar a la gente, sí, como hincha te puedes ilusionar. Creo que no va a ser efectivo ir al TAS, no obligaron al jugador a ir a Zúrich. Ya se tomó una decisión. Pensar que se puede ir al Mundial cuando no lo ganaste en la cancha me parece muy fuera de lugar", cerró Estay.