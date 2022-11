Ex futbolista gay anticipa que varios jugadores podrían salir del clóset en el Mundial de Qatar en forma de protesta

Este martes el embajador del Mundial de Qatar 2022, Khalid Salman, indignó al mundo, tras afirmar que la homosexualidad es un "trastorno mental".

Uno de los que reaccionó fue el ex volante de la selección alemana, Thomas Hitzlsperger, quien se declaró gay hace algunos años y se ha mantenido apoyando a los futbolistas que han querido salir del clóset.

En diálogo con Die Zeit, el ex juagdor del Aston Villa, afirmó: "Puede ser que tras las declaraciones de Salman muchos jugadores se sientan intimidados o incluso desafiados a salir del armario".

"Pensaría que sería genial si alguien lo hiciera, pero no lo pediría", indicó el ex jugador y añadió: "puede no ser el mejor momento porque salir del armario significaría distracción máxima".

Thomas Hitzlsperger también criticó a los jugadores y a las federaciones de los países clasificados al Mundial por sus tibias críticas a las violaciones a los derechos humanos en Qatar.

"Al final, los jugadores están rodeados por su entorno cercano de asesores. Allí, a menudo, se determina qué dicen, cuándo, qué mensajes envían. Y, lo sé por mis propios días profesionales, este entorno rara vez está interesado en tal posicionamiento", señaló.

"Se trata de en la medida de lo posible no ofender, para no poner en peligro tu carrera y todo lo que pueda estar asociado a ella", explicó.

Específicamente sobre jugadores como Manuel Neuer e Ilkay Gündogan, comentó: "Son tipos muy decentes, abiertos y accesibles en conversaciones privadas. Tan pronto como la cámara está rodando, actúan con cautela".