Este domingo el Manchester City empató como local por 2-2 frente al Liverpool en el Etihad Stadium por la fecha 32 de la Premier League.

Un partidazo con emociones hasta el último minuto, en el que se jugaban la punta del torneo a sólo seis fechas para el final.

En su gran mayoría el medio futbolero alabó la velocidad y el nivel técnico mostrado por ambos equipos durante todo el encuentro, pero no así el futbolista colombiano, Macnelly Torres, quien quiso ofrecer una observación en Twitter.

En su cuenta personal el ex Colo Colo escribió: "El partido Manchester City vs Liverpool no veo a nadie decir que mal defienden estos 2 equipos..."

"Claro todo el mundo habla de cómo se atacaron será que lo mismo pasa acá en Colombia con los equipos que salen a ganar basados en el riesgo que es inminente", añadió.

El comentario no pasó inavertido por los internautas, generándose un largo debate en esta red social. Uno de los aficionados dijo: "Comparar el fútbol de Colombia con el inglés ya es un despropósito. Es un cuento del mundo de Narnia".

Mientras otro afirmó: "Decir que se defienden mal es una burrada. Equipos que presionaron todo el partido y qué juegan al límite. Pero bueno, por algo usted jugó donde jugó (tiene inmenso mérito)y el fútbol de primer nivel se lo dejamos a los cracks mundiales".

"Lo que pasa es que el nivel de ataque es superior al nivel de defensa de los dos equipos por eso se notaba así, pero no era que defendían mal si no que hacían hasta su límite comparado con los ataques. Me extraña que siendo jugador de fútbol no te hayas dado cuenta", comentó un internauta.

"Si defendieran mal estuvieran a mitad de tabla o algo así. se enfrentaron los mejores ataques a las mejores defensas, está vez ganaron los atacantes", opinó otro.

Lo cierto es que con buena o mala defensa, Liverpool y Manchester City están en la cima de la Premier League con sólo un punto de diferencia, mientras en la Champions League siguen vivos y con grandes posibilidades de avanzar a semifinales.