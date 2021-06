Álvaro Morata: "Sé por qué me pifian, cuando acabe la Eurocopa hablaré"

Álvaro Morata venía siendo duramente criticado en España por su falta de gol, pero el delantero de la Juventus respondió a la confianza de Luis Enrique y anotó un gol clave en la victoria sobre Croacia en los octavos de final de la Eurocopa.

Fue un golazo que Morata aún no se ha detenido a mirar: "Lo he visto poco, tengo ganas de ver el partido, he visto trozos, pero quiero verlo con todo el equipo para mejorar. Fue un partido de muchas emociones y el que lo vio por la tele se lo pasó bien, pero tuvimos en dos momentos el partido de nuestro lado y no nos puede pasar más veces".

Sobre el desahogo después del gol, señaló: "Hay que estar preparado para saber que puedes pasar de comerte todo lo malo que te puedes comer, a una satisfacción así y se ve en mis compañeros cuando celebramos el gol".

Acerca de las pifias que ha recibido en el estadio, indicó: "Yo sé la razón, la sé perfectamente y no es muy difícil de averiguar, cuando acabe la Eurocopa si todo va bien hablaré, no tengo ningún problema, tengo claro por qué me pitan, por supuesto".

¡Morataaaaaa! Así España ���� llegó al 4-3 contra Croacia ����. ¡Qué partido!



La #EurocopaEnDIRECTV �� la vives por DIRECTV Sports y @DIRECTVGO ���� pic.twitter.com/aPrKbi94Za — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) June 28, 2021

Además, lamentó las amenazas que recibieron sus familiares en redes sociales: "No es agradable que a tu mujer y tus hijos les digan cosas, afecta mucho, a ellos más que a mí. Yo estoy aquí con mis compañeros y ellos sufren de verdad".

"Mi mujer está en Marbella con los niños y mucha gente les da cariño. Lo que sale malo se le da más bola que a lo bueno. Ni bola a redes sociales, pero el límite es el límite, pero en persona ya... Las personas que lo hayan hecho, si tienen hijos, no sé qué opinan si a la gente va alguien y les insulta a dos críos de tres años y una mujer sola", finalizó.