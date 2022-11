De acuerdo a diversos medios internacionales, la situación se debe a que la máxima autoridad qatarí pidió demasiadas entradas para regalar, sin embargo a la gente no le interesa ir.

Con ya cuatro días de competencias en el Mundial de Qatar, si hay algo que ha llamado la atención es que la mayoría de los compromisos se han jugado con estadios a medio llenar, pese a los múltiples intentos del gobierno qatarí, que incluso ha contratado hinchas falsos para generar más ambiente mundialista.

Sin embargo, esos intentos no se han podido apreciar en los estadios. Y es que más de la mitad de los compromisos no han contado con ni con el 70% de la capacidad de los recintos, demostrando que el fútbol no es un tema prioritario en Qatar ni con el inmenso interés mundial que genera el torneo.

Sin embargo, existen medios internacionales que incluso fueron más allá y lanzaron una teoría que indica los motivos por los cuales los estadios están tan vacíos. Y la culpa sería del emir de Qatar.

Y es que, de acuerdo a diversas informaciones, la máxima autoridad de ese país pidió demasiadas entradas de cortesía para ser regaladas. Entradas que, sin embargo, nunca han sido utilizadas.

Eso se traduce en muchos palcos vacíos, en lugares que originalmente estaban destinados para jeques y personas de mayor poder adquisitivo.

¿Entra gente sin entradas?

De hecho, tal sería la desesperación, que incluso se indica que en Qatar están dejando pasar a personas sin tickets al interior del estadio. Diversos videos viralizados por internet lo demuestran, revelando el escaso interés por parte del público local en el evento deportivo.

Pese a las informaciones, de acuerdo a la FIFA, el certamen ya superó la venta de entradas ocurridas en Rusia 2018, situándolas en más de 3 millones.

Informaciones que contrastan con lo que se ve en los estadios, ya que hasta el momento solo un par de partidos se han jugado con estadios llenos.

