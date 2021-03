Zidane se ilusiona: "Sabemos que queda mucha Liga y vamos a pelear hasta el final"

El Derbi de Madrid entre el Atlético y el Real terminó en un apasionante empate 1-1 que dejó al rojo vivo la lucha por la Liga de España. Los Colchoneros sacaron ventaja en la primera mitad, pero los merengues emparejaron la balanza en el complemento.

Tras el partido, Zinedine Zidane atendió a la prensa y analizó lo que fue el trámite del encuentro: "La primera parte ha sido de ellos y la segunda nuestra. Al final, lo bueno y lo más importante es hacer la segunda parte que hemos hecho".

El arbitraje ha sido nuevamente polémico. Los merengues reclamaron una mano de Felipe dentro del área, pero ni el juez ni el VAR la cobraron. Zidane no quiso entrar en polémicas: "Como siempre, yo no me voy a meter. Sabemos que es una labor difícil. Tenemos que respetar la decisión y ya está".

"Nosotros sabemos que, de todas formas, es complicado. Nosotros no podemos entrar en eso. Es responsabilidad del árbitro. Los jugadores decían que era mano, pero el árbitro ha dicho que no", añadió.

Finalmente, el estratega afirmó que aún sueñan con ganar el título liguero: "Nuestro objetivo es seguir. Sabemos que queda mucha Liga y vamos a pelear hasta el final. Siempre se pueden cambiar las cosas. Sabemos en qué podemos mejorar. lo más importante era hacer una segunda parte diferente...".

