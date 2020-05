Escándalo en Alemania: Hertha de Berlín suspende a Salomon Kalou por su comportamiento en el test de coronavirus

Alemania es uno de los países que se rehúsa a dar por terminada la actual Bundesliga. De hecho, varios clubes se han vuelto a reencontrar para empezar a entrenar con miras al reinicio del torneo teutón.

Además, la propia Federación Alemana realizará test de coronavirus a todos los jugadores para reducir el riesgo de contagio mientras se jueguen los partidos.

Sin embargo, una irresponsable acción de un jugador del Hertha Berlín puso en riesgo la reanudación del torneo. A través de un Instagram Live, Salomon Kalou, jugador del Hertha de Berlín, mostró cómo en el club alemán no se siguen los protocolos para evitar contagiarse de coronavirus.

�� Salomon Kalou, jugador del @HerthaBSC, se salta las medidas de seguridad y critica la rebaja salarial en un directo en ‘Facebook’ pic.twitter.com/HSC35Z6sg6 — Post United (��) (@postutd) May 4, 2020

En el video se muestra cómo se dan la mano, no tienen protecciones y además, el marfileño critica abiertamente la rebaja salarial del 11% que han sufrido los jugadores.

Su propio club se refirió al caso y lo suspendió por su comportamiento indebido en medio de los preparativos para el regreso del fútbol: "Salomon Kalou ha vulnerado las reglas de los vestuarios y su comportamiento no es adecuado ni con las medidas adoptadas ni con las normas del club".

Kalou ganó la Champions League con el Chelsea en 2012

"Kalou se sintió tentado a saludar a sus compañeros de equipo en el vestuario con un apretón de manos, en contra de los claros anuncios del oficial de higiene. Hertha BSC, por lo tanto, decidió suspenderlo con efecto inmediato", agrega el comunicado del club.

LA RESPUESTA DE KALOU

El marfileño utilizó sus redes sociales para manifestar su arrepentimiento: "Pido disculpa. Estoy especialmente preocupado por la gente en África, porque la atención médica no es tan buena como en Alemania".

"Realmente no pensé y estaba contento de que nuestras pruebas todos fueran negativas. Quiero disculparme con los que se muestran en el vídeo que no sabían que estaba transmitiendo y que no quería entrar en esta situación", cerró.