El delantero del Manchester City, Erling Haaland, afirmó que le gustaría seguir el camino que ha hecho Karim Benzema, pues considera que ha mejorado, incluso después de los 30 años.

En diálogo con Four Four Two dice que quiere seguir aprendiendo y que para él es un desafío ser un nueve referente de área, cuando en el fútbol actual cada vez hay menos.

"No sé qué sucederá, pero siempre debe tratarse de aprender, de desarrollarse. Nunca puedes dejar de buscar nuevas formas de ser mejor", señaló.

"Mira a Karim Benzema en el Real Madrid. Ahora, tiene 34 años y, de repente, se ha convertido en un jugador aún mejor en los últimos años: eso es increíblemente bueno. Quiero hacer eso siempre", añadió.

Luego, afirmó: "Estaba viendo mucho la Premier League antes de llegar aquí y creo que, en los últimos años, el gran número '9' se ha vuelto cada vez más raro, ¡pero es por eso que es aún mejor ser uno ahora! Es la posición final y siempre quise ser delantero por eso. Me encanta mi puesto".

Aunque recién comienza la temporada, Erling Haaland ya empieza a responder a la expectativa que se tiene de él tras su fichaje desde el Borussia Dortmund de la Bundesliga.

En el equipo alemán marcó 86 goles en 89 apariciones, mientras en su anterior equipo, el Salzburgo, anotó 29 veces en 27 partidos jugados.

Es decir un promedio de casi un gol por partido que por el momento está manteniendo en el Manchester City, donde ya suma tres goles en cuatro partidos oficiales.