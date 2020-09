El primer jugador de Manchester City que saca la voz ante el posible fichaje de Messi: ¿A quién no le gustaría jugar con él?"

Eric García, defensor de Manchester City, fue el primer jugador del lantel citizen en sacar la voz y romper el hielo en torno a la posible llegada de Lionel Messi al club.

El futbolista de diecinueve años acaba de ser convocado por Luis Enrique por primera vez para la selección adulta de España, y en plena conferencia de prensa, los periodista no perdieron oportunidad de consultar sus sensaciones en torno a los rumores del fichaje de Messi.

Eric García tiene contrato vigente con los citizens hasta junio de 2021, pero hace poco le avisó a Josep Guardiola que no planea renovar su vínculo, por lo que el City podría utilizarlo como moneda de cambio para contratar a la Pulga.

"Le he avisado al City que no voy a renovar pero me queda casi un año de contrato y espero jugar ahí esta temporada", reconoció el defensa español.